Всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в Кузбассе за сутки

Согласно актуальным данным Центра ситуационного мониторинга на 23 октября, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 265 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в разных муниципалитетах.
Кемеровский городской округ – 37
Новокузнецкий городской округ – 33
Междуреченский городской округ – 22
Прокопьевский городской округ – 19
Беловский городской округ – 18
Мысковский городской округ – 18
Киселевский городской округ – 15
Осинниковский городской округ – 14
Анжеро-Судженский городской округ – 14
Калтанский городской округ – 13
Юргинский городской округ – 13
Новокузнецкий муниципальный район – 8
Юргинский муниципальный округ – 6
Краснобродский городской округ – 5
Гурьевский муниципальный район – 4
Таштагольский муниципальный район – 4
Яшкинский муниципальный район – 4
Полысаевский городской округ – 3
Беловский муниципальный район – 3
Ижморский муниципальный район – 3
Прокопьевский муниципальный район – 3
Березовский городской округ – 3
Кемеровский муниципальный округ – 2
Яйский муниципальный район – 1
За сутки в регионе умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 1 420 больных опасной инфекцией. С начала пандемии в Кемеровской области заразились уже 61 343 человека, из них 58 467 выздоровели, в том числе 198 — за минувшие сутки. На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 1 456 заболевших. По наблюдением врачей находятся 15 636 человек.
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