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"Всмятку": два человека пострадали при столкновении иномарок в Кузбассе

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В Кемеровской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Правоохранители прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Прокопчане поделились в социальных сетях кадрами с места серьезной автоаварии, произошедшей в минувшую субботу, 27 августа. В объектив камер очевидцев попали иномарки, серьезно поврежденные от удара.

‒ Просто всмятку, ‒ высказался оператор.

Подробности инцидента журналисту AVOKADO удалось узнать в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось вечером на проспекте Ленина, в районе здания №49. Предварительно, водитель Toyota Platz 2002 года рождения поворачивал на перекрестке и не уступил дорогу Toyota Corolla под управлением автомобилиста 1993 года рождения. В результате автоаварии пострадал водитель Toyota Platz и 48-летний пассажир иномарки.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает о необходимости придерживаться очередности проезда перекрестка, а также убеждаться в безопасности маневра перед его выполнением.

Фото: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселевск"

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