Сегодня, 7 июля, кемеровчане поделились в социальных сетях фотографиями крупного града, прошедшего в одном из районов города.

– Ну, что, Кемерово, как погода? Все живы? – поинтересовался автор снимков.

Судя по комментариям, природное явление наблюдалось не на всей территории кузбасской столицы. Так, жители Центрального района сообщили, что у них лишь была гроза. А вот проживающие в Заводском районе кемеровчане рассказали, что град вызвал у них опасения.

– Я по Плешкам ехал, думал всю машину градом разобьет, – поделился своими впечатлениями очевидец.

Отметим, что синоптики предупредили о грозах в Кузбассе на ближайшие два дня.