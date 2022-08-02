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"Все затопило": кузбассовцы пожаловались на залитые водой улицы

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Жители Кемеровской области сняли на камеру "реки" на дорогах и стоящую в огороде воду.

О проблеме сообщили в социальных сетях жители Ленинска-Кузнецкого. В объектив камер горожан попала вода, скопившаяся на улицах. Так, ленинск-кузнечанин запечатлел на видео воду, которая залила огород. По словам кузбассовца, инцидент произошел из-за переполнившегося ручья.

‒ Комсомольский ручей никто не чистил. Затопило огород. Все затопило, абсолютно все! ‒ возмутился оператор.

Кроме того, проживающие в районе шахты Кирова ленинск-кузнечане разместили в Сети кадры, на которых видна "река" дождевой воды. Судя по кадрам, достаточно мощный поток протекает прямо у частных домов. Как отметили горожане, из-за воды им было трудно попасть к себе домой.


Комментаторы посоветовали кузбассовцам обратиться в администрацию для проведения работ, которые бы помогли предотвратить подобное скопление воды.

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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