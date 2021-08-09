+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Все представители Кузбасса завершили Олимпийские игры с медалями

0
Фото:  

Каждый спортсмен, представлявший шахтерский край на прошедшей в Японии Олимпиаде, получил по медали.

На Олимпийских играх – 2020, завершившихся накануне в Токио, все четыре спортсмена, выступавших от Кузбасса, сделали свой вклад для пополнения медальной копилки сборной наградами различной ценности.


В соревнованиях по боксу Глеб Бакши, выступавший в весовой категории до 75 килограммов, сумел получить бронзу, спортивной гимнастке Анастасии Ильянковой и волейболисту Игорю Кобзарю удалось завоевать по серебряной медали, золото Кузбассу принес Заурбек Сидаков, состязавшийся с другими спортсменами в мастерстве вольной борьбы.

– Поздравляем наших спортсменов и гордимся ими. Представители Кузбасса внесли значительный вклад в достойный результат сборной России, – процитировали губернатора Сергея Цивилева в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что накануне в Кузбассе стартовал чемпионат мира по парашютному спорту. В его рамках Кузбасс посетят около 550 парашютистов из 32 стран мира. Новость с подробностями о соревновании публиковалась на нашем сайте ранее.

Фото: администрация правительства Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27906

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined