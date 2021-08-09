Все представители Кузбасса завершили Олимпийские игры с медалями

На Олимпийских играх – 2020, завершившихся накануне в Токио, все четыре спортсмена, выступавших от Кузбасса, сделали свой вклад для пополнения медальной копилки сборной наградами различной ценности.

В соревнованиях по боксу Глеб Бакши, выступавший в весовой категории до 75 килограммов, сумел получить бронзу, спортивной гимнастке Анастасии Ильянковой и волейболисту Игорю Кобзарю удалось завоевать по серебряной медали, золото Кузбассу принес Заурбек Сидаков, состязавшийся с другими спортсменами в мастерстве вольной борьбы.

– Поздравляем наших спортсменов и гордимся ими. Представители Кузбасса внесли значительный вклад в достойный результат сборной России, – процитировали губернатора Сергея Цивилева в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что накануне в Кузбассе стартовал чемпионат мира по парашютному спорту. В его рамках Кузбасс посетят около 550 парашютистов из 32 стран мира. Новость с подробностями о соревновании публиковалась на нашем сайте ранее.