"Все посекло": дачники пожаловались на последствия града в Новокузнецке

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Стихия обрушилась на южною столицу Кузбасс накануне вечером. Местные жители рассказали о повреждениях, которые нанес град.

Новокузнечане в сообществе Instagram поделились кадрами крупного града, который обрушился на некоторые территории южной столицы шахтерских земель в минувший четверг, 17 июня. По словам свидетелей, градины достигали размера "двухрублевой монеты" и повредили высаженную на грядки рассаду.

– "На 78 км в сторону Ерунаково, все как снегом засыпало, в огородах все в крошку посекло", "По окну долбил будто камни летят. 10 этаж", – заявили комментаторы.

При этом местные жители отметили, что в стихия затронула не все районы города.

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