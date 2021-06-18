Новокузнечане в сообществе Instagram поделились кадрами крупного града, который обрушился на некоторые территории южной столицы шахтерских земель в минувший четверг, 17 июня. По словам свидетелей, градины достигали размера "двухрублевой монеты" и повредили высаженную на грядки рассаду.

– "На 78 км в сторону Ерунаково, все как снегом засыпало, в огородах все в крошку посекло", "По окну долбил будто камни летят. 10 этаж", – заявили комментаторы.

При этом местные жители отметили, что в стихия затронула не все районы города.