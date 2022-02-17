В рамках еженедельной программы "Утро с мэром", глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на вопрос местного жителя касательно множества объявлений о помощи наркозависимым в Центральном районе города.

Градоначальник пояснил, что знаком с данной проблемой. Накануне он совершал объезд территорий и, по его словам, везде "мозолят глаза" различные рекламные листовки.

Отвечая на вопрос, Сергей Кузнецов высказался и в адрес главы "обклеенного" района города.

– Я вчера Николаю Юрьевичу сказал, что ты либо просто устал, либо уже не хочешь этого видеть, либо уже смирился, – сказал глава Новокузнецка.

Огромное количество объявлений побудило Кузнецова вспомнить прошлое города.

– Все как в 90-х годах, – добавил мэр.

Также глава Новокузнецка сказал, что в целях решения данной проблемы соберет предпринимателей города и расскажет о правилах благоустройства.