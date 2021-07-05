Все автобусы в Кемерове обзаведутся валидаторами

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал о планах по оснащению городских автобусов системами безналичной оплаты проезда.

На своей странице в социальных сетях градоначальник подвел итоги прошлой недели и сообщил о грядущих изменениях, которые коснутся кемеровского общественного транспорта. По его словам в последнее время в городские автопарки поступило значительное число новых автобусов. Они будут использоваться в частности на маршрутах № 23 и № 51а. Ранее именно они вызывали недовольство горожан.


С завода современные автобусы снабжены валидаторами, которые позволяют самостоятельно оплачивать проезд без использования наличных. Такими же устройствами планируется оснастить весь подвижной состав в городе, подчеркнул Илья Середюк. Пока выполняется наладка этого оборудования.


Напомним, аналогичная система начала работать в Новокузнецке после проведения транспортной реформы, ставшей ущербной для городского бюджета.

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