Врезавшийся в мост на КамАЗе кемеровчанин объяснил причину ДТП

Несколько дней назад на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой в Кемерове произошло ДТП: грузовик с поднятым кузовом врезался в опору моста. Полиция выяснила, что в Госавтоинспекцию сигнал об инциденте не поступал. Правоохранители установили, что устроившим ДТП автомобилистом был 61-летний местный житель.

Кемеровчанин рассказал, что выгружал землю на объекте, где проводился ремонт, а затем нажал на кнопку, опускающую кузов. Из-за неполадки система не сработала, и платформа осталось в поднятом состоянии. Неисправность автомобилист заметил только после того, как врезался в препятствие. Мужчина заявил, что не увидел повреждений на мосту и кабине транспортного средства, поэтому оставил место ДТП и отправился по рабочему маршруту. Примечательно, что многие водители заметили поднятую платформу, однако не предупредили автомобилиста об опасности, а лишь сняли происходящее на видео и выложили в Интернет.

‒ Полиция Кузбасса обращается к участникам дорожного движения: если вы видите, что действия водителя или состояние его транспортного средства могут повлечь ДТП, постарайтесь это предотвратить. Привлеките его внимание звуковым сигналом, жестом руки или предупредите другим понятным способом, ‒ отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой в отношении кемеровчанина будет составлен протокол о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

Напомним, ранее жители областной столицы разместили видео, на которое попал момент столкновения КамАЗа с мостом. Кемеровская Госавтоинспекция рассказала, что автомобилист скрылся с места происшествия.