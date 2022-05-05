Вредные вещества загрязняли кузбасский воздух в апреле

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Специалисты рассказали, чем дышали жители Кемеровской области в минувшем месяце.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в кузбасской столице в апреле 2022 года наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха взвешенными веществами. В Центральном районе зафиксированы показатели в 7,2 предельно допустимой концентрации (далее ‒ ПДК), в Кировском ‒ 5,4 ПДК. Воздух Заводского района Кемерова оказался загрязнен фенолом в 2,0 ПДК.


В южной столице региона специалисты выявили сразу несколько вредных веществ. Сероводород обнаружен в воздухе Центрального (2,8 ПДК), Кузнецкого (2,2 ПДК) и Заводского (1,5 ПДК) районов города. Во всех районах, кроме Орджоникидзевского и Новоильинского, зафиксировано загрязнение взвешенными веществами в 1,6-2,1 ПДК. Жители Орджоникидзевского и Куйбышевского районов не вдыхали взвешенные частицы РМ10, которые были выявлены на остальных территориях города. Также воздух Новокузнецка (за исключением Куйбышевского и Орджоникидзевского районов) загрязнял фтористый водород в 1,4-2,5 ПДК. При этом специалисты обнаружили в Орджоникидзевском районе формальдегид в 1,2 ПДК.


Жители Рудничного и Центрального районов Прокопьевска в апреле дышали взвешенными веществами в 4,0 и 2,2 ПДК соответственно.

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