Вредные вещества продолжат накапливаться в воздухе над Кузбассом

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Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" в областном центре и двух других городах области. По прогнозу, погодные условия и дальше будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, режим неблагоприятных метеоусловий, который имеет неофициальное название "режим черного неба", продлится в кузбасской столице по меньшей мере до вечера 1 февраля, а вот в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком МР – до 2 февраля.

– ... ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – следует из текста.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в нескольких городах Кемеровской области был введен режим "черного неба".

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