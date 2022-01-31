Вредные вещества продолжат накапливаться в воздухе над Кузбассом

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, режим неблагоприятных метеоусловий, который имеет неофициальное название "режим черного неба", продлится в кузбасской столице по меньшей мере до вечера 1 февраля, а вот в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком МР – до 2 февраля.

– ... ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – следует из текста.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в нескольких городах Кемеровской области был введен режим "черного неба".