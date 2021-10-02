Вредная привычка кузбассовцев за месяц спровоцировала 13 пожаров

В общей сложности за минувший месяц 13 возгораний на землях шахтерского края произошли по вине курильщиков, которые пренебрегли правилами пожарной безопасности. Об опасных привычках при табакокурении рассказали в пресс-службе МЧС по Кузбассу.

– Многие "курильщики" имеют опасную привычку ходить в комнате с зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще лежа на кровати, – отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты обратили внимание на совмещение вредной привычки с распитием алкоголя. Так, под воздействием спиртного у человека снижается бдительность и контроль своих действий, нетрезвый гражданин может легко заснуть с тлеющей сигаретой, а искра или окурок незаметно упадут на ткань, что спровоцирует тление белья. Таким образом, курении в помещение может привести к трагическим последствиям.

При этом огонь опасен не только для самих курильщиков, но и для их домочадцев, также пламя может повредить имущество соседей.