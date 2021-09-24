Врачи зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе за день

По информации на 24 сентября, за прошедший день число ковидных больных в Кузбассе выросло на 164 человека, пополнив общую статистику заражений до 55 894 случаев.

— Новокузнецк-29, по 24-Кемерово и Междуреченск, по 12-Киселевск и Прокопьевск, Белово-11, Осинники-9, Мыски-8, Калтан-6, Юрга-5, по 4-Анжеро-Судженск, Ижморский МР, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, Таштагольский МР-3, Гурьевский МР-2, по 1-Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский МО и Яйский МР, — говорится в правительственном telegram-канале о местах проживания новых заболевших.

Так, за последние сутки увеличилось и количество погибших, у которых на фоне инфицирования развилась пневмония (пятеро кузбассовцев). Смогли побороть болезнь и покинули медучреждения 169 человек за сутки (всего 53 310). Остаются на терапии еще 1 323 пациента, а 8 444 находятся на контроле врачей.