Врачи зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе за день

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Власти Кемеровской области раскрыли свежие данные по суточной заболеваемости коронавирусом в регионе.

По информации на 24 сентября, за прошедший день число ковидных больных в Кузбассе выросло на 164 человека, пополнив общую статистику заражений до 55 894 случаев.

— Новокузнецк-29, по 24-Кемерово и Междуреченск, по 12-Киселевск и Прокопьевск, Белово-11, Осинники-9, Мыски-8, Калтан-6, Юрга-5, по 4-Анжеро-Судженск, Ижморский МР, Новокузнецкий МР и Юргинский МО, Таштагольский МР-3, Гурьевский МР-2, по 1-Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский МО и Яйский МР, — говорится в правительственном telegram-канале о местах проживания новых заболевших.

Так, за последние сутки увеличилось и количество погибших, у которых на фоне инфицирования развилась пневмония (пятеро кузбассовцев). Смогли побороть болезнь и покинули медучреждения 169 человек за сутки (всего 53 310). Остаются на терапии еще 1 323 пациента, а 8 444 находятся на контроле врачей.

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