Врачи зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе

По сообщению оперштаба, за сутки кузбасские медики выявили 236 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 288 пациентов выздоровели. С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 81 171 человек. Необходимую медицинскую помощь продолжают получать 6 063 зараженных кузбассовцев.

Всего в Кемеровской области с начала пандемии зафиксировано 89 018 случаев заражения. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах сейчас находятся 4 355 человек. Скончались семеро земляков.