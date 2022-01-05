Врачи зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе

По сообщению оперштаба, за сутки кузбасские медики выявили 269 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 337 пациентов выздоровели. С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 78 024 человек. Необходимую медицинскую помощь продолжают получать 6 910 зараженных кузбассовцев.

Всего в Кемеровской области с начала пандемии зафиксировано 86 670 случаев заражения. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах сейчас находятся 5 320 человек. Заразились за сутки четверо земляков.