Врачи в Кузбассе высказались о влиянии вакцины от COVID-19 на потенцию

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Специалисты в области медицины из Кемеровской области прокомментировали влияние компонентов препарата от коронавируса на потенцию мужчин.

Пикантную тему врачи предпочли обсудить в среду, 27 июля, в ходе посвященного распространению инфекции COVID-19 эфира на канале "Россия 24". Во время беседы специалисты обсудили слух из соцсетей, что вакцина оказывает положительное влияние на мужскую силу.

– Есть данные, что вакцина не влияет на повышение половой функции у мужчин. А влияет ли на снижение – пока нет таких данных, – заключила главный областной специалист по репродуктивному здоровью Людмила Черданцева.

Также она отметила, что людям следует доверять медицинским исследованиям, а не недостоверным словам.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кузбасские врачи прокомментировали пользу лука и чеснока в целях защиты от COVID-19.

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