Врачи в Кемерове поместили в голову ребенка напечатанную на 3D-принтере пластину

В одной из кемеровских больниц прошла операция, в ходе которой девочке была установлена пластина, напечатанная на 3D-принтере. Как рассказали медики, юная пациентка поступила на лечение полгода назад с костной кистой в голове. Врачи приняли решение удались разрушенный участок лобной кости с переходом на теменную кость.

Позже утраченный участок был восстановлен с помощью пластины, которая полностью повторяет форму черепа девочки, следует из видео, опубликованного Минздравом Кузбасса.

Медики предполагают, что уже через неделю ребенка можно будет выписать.