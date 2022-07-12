Врачи в Кемерове поместили в голову ребенка напечатанную на 3D-принтере пластину

0
Фото:  

Специалисты в кузбасской столице заместили часть головы юной пациентки, прибегнув к "помощи" 3D-принтера.

В одной из кемеровских больниц прошла операция, в ходе которой девочке была установлена пластина, напечатанная на 3D-принтере. Как рассказали медики, юная пациентка поступила на лечение полгода назад с костной кистой в голове. Врачи приняли решение удались разрушенный участок лобной кости с переходом на теменную кость.


Позже утраченный участок был восстановлен с помощью пластины, которая полностью повторяет форму черепа девочки, следует из видео, опубликованного Минздравом Кузбасса.


Медики предполагают, что уже через неделю ребенка можно будет выписать.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38107

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined