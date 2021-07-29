Врачи трех больниц в Кемерове объединились ради помощи беременной горожанке со злокачественной опухолью

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Медики, осматривая жительницу кузбасской столицы на 20 неделе ее беременности, обнаружили проблему – злокачественную опухоль шейки матки. Для сохранения ребенка к наблюдению за пациенткой подключились специалисты нескольких медучреждений.

Диагностированы проблемы со здоровьем кемеровчанки были во время второго скрининга, проведенного пациентке в женской консультативной поликлинике Перинатального центра. К осмотру подключился врач-пренатолог. Он же заключил, что горожанке требуется экстренная госпитализация. Женщину доставили в гинекологическое отделение №2.


В больнице пациентку обследовали. В результате догадки врачей о наличии злокачественного новообразования шейки матки подтвердились.

- Мама и будущий малыш были направлены в отделение патологии беременности под пристальное внимание специалистов. Кроме того, подключились и коллеги-онкологи Кузбасского клинического онкологического диспансера, - уточнили в Областном клиническом перинатальном центре.

На консилиуме по решению вопроса о возможности сохранения беременности собрались акушеры-гинекологи, хирурги, неонатологи и онкологи. Медики пришли к тому, что женщина будет вынашивать плод под контролем специалистов до 29 недели.


Появление малыша на свет сопровождали анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, сосудистый хирург, онкологи и неонатологи. Врачам удалось не только провести кесарево сечение, но и удалить матку, а также провести фиксацию яичников для проведения лучевой терапии в дальнейшем. Вместе с этим, с горожанкой работали и сосудистые хирурги. Медики, используя современные эндоваскулярные технологии, полностью ликвидировали риски возможности возникновения дальнейшего кровотечения.


При рождении малыш получил 6/7 баллов по шкале Апгар. Развиваться он продолжает в положительной динамике. Мама новорожденного сейчас находится под присмотром специалистов онкологического диспансера.

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