Врачи сообщили о четырех новых жертвах коронавируса среди кузбассовцев

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Кузбасские медработники назвали точное число умерших от коронавирусной инфекции за минувшие стуки, а также рассказали об их сопутствующих болезнях.

Оперштаб Кемеровской области рассказал, что за день на территории шахтерского края было выявлено четыре смерти от COVID-19.

– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Юрге.
У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении.

Число коронавирусных пациентов среди кузбассовцев вновь увеличилось. По информации на четверг, 1 июля, зафиксировано 170 заболевших.


Стоит отметить, что за все время пандемии китайским вирусом заразились 40 285 граждан, а 38 024 из них выздоровели и покинули стены больниц. Не пережили встречи с COVID-19 в Кемеровской области 823 человек.

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