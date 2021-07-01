Врачи сообщили о четырех новых жертвах коронавируса среди кузбассовцев

Оперштаб Кемеровской области рассказал, что за день на территории шахтерского края было выявлено четыре смерти от COVID-19.

– У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Юрге.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении.

Число коронавирусных пациентов среди кузбассовцев вновь увеличилось. По информации на четверг, 1 июля, зафиксировано 170 заболевших.

Стоит отметить, что за все время пандемии китайским вирусом заразились 40 285 граждан, а 38 024 из них выздоровели и покинули стены больниц. Не пережили встречи с COVID-19 в Кемеровской области 823 человек.