Врачи рассказали о состоянии сбитого во время гонки в Белове судьи

Инцидент произошел накануне, 19 февраля, на гонках за кубок главы Беловского городского округа. Заезд проходил на берегу Беловского водохранилища. В ходе гонки один из участников на легковом автомобиле снес судью. От удара мужчина перевернулся в воздухе и приземлился на лед. Первая помощь была оказана на месте, затем пострадавшего госпитализировали.
– Мужчина, 52 года. На момент эвакуации был в тяжелом состоянии. Сейчас с ним работают медики, – сообщил VSE42.Ru пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф.
Напомним, что момент столкновения попал на видео, снятое очевидцами.
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