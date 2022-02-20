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Врачи рассказали о состоянии сбитого во время гонки в Белове судьи

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Кузбасские медики прокомментировали состояние пострадавшего, который был сбит участником заезда.

Инцидент произошел накануне, 19 февраля, на гонках за кубок главы Беловского городского округа. Заезд проходил на берегу Беловского водохранилища. В ходе гонки один из участников на легковом автомобиле снес судью. От удара мужчина перевернулся в воздухе и приземлился на лед. Первая помощь была оказана на месте, затем пострадавшего госпитализировали.

– Мужчина, 52 года. На момент эвакуации был в тяжелом состоянии. Сейчас с ним работают медики, – сообщил VSE42.Ru пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф.

Напомним, что момент столкновения попал на видео, снятое очевидцами.

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