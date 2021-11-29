Врачи прокомментировали состояние выжившего после трагедии на "Листвяжной" спасателя

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Состояние здоровья выжившего спасателя Александра Заковряшина после аварии на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") с каждым днем улучшается. О положительной динамике сообщил главный врач кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Пачгин.

Со слов медиков, состояние горноспасателя, который выжил во время операции по спасению горняков в шахте "Листвяжная", с каждым днем улучшается.


Лечащий врач рассказал, что у Заковряшина наблюдается умеренно положительная динамика, а это значит, что в скором времени мужчина может рассчитывать на выписку из медицинской организации.


Заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворнов отметил, что характер травм у большей части пострадавших в шахте – это токсическое воздействие на организм человека.

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