Со слов медиков, состояние горноспасателя, который выжил во время операции по спасению горняков в шахте "Листвяжная", с каждым днем улучшается.

Лечащий врач рассказал, что у Заковряшина наблюдается умеренно положительная динамика, а это значит, что в скором времени мужчина может рассчитывать на выписку из медицинской организации.

Заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворнов отметил, что характер травм у большей части пострадавших в шахте – это токсическое воздействие на организм человека.