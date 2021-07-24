Врачи обнаружили COVID-19 у 198 кузбассовцев за день

По сведениям на утро, 24 июля, 198 жителей Кузбасса за прошедшие сутки получили диагноз "коронавирусная инфекция". Таким образом, с начала пандемии было выявлено уже 44 639 случаев заболевания, из которых 41 809 закончились выздоровлением. По муниципалитетам статистика заражения за 24 часа выглядит следующим образом:

Кемерово – 35, Новокузнецк – 31, Междуреченск – 18, Прокопьевск – 15, Осинники – 13, Киселевск – 12, Ленинск-Кузнецкий – 12, Белово – 9, Мыски – 8, Анжеро-Судженск – 6, Березовский – 6, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Гурьевский МО – 5, Топкинский МО – 5, Калтан – 3, Тайга – 3, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Кроме того, стало известно о смерти четырех пациентов за минувшие сутки. Всего в шахтерском крае стали жертвами инфекции уже 939 человек. Сейчас продолжают лечиться 1 891 кузбассовец и остаются под наблюдением еще 15 586.