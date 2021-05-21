Врачи назвали территории с 60 заразившимися COVID-19 в Кузбассе

Согласно актуальным данным на 11:00 21 мая, в течение прошедших суток диагноз "коронавирусная инфекция" получили еще 60 кузбассовцев в 19 территориях области. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в областном центре, где заболели 18 человек.

— Кемерово - 18, Новокузнецк - 8, Березовский - 5, по 3 - Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский МО, Чебулинский МО, по 2 - Анжеро-Судженск, Междуреченск, Осинники, Юрга, Мариинский МР, Топкинский МО, Юргинский МО, по 1 - Киселевск, Полысаево, Прокопьевск, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО, Яйский МР, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Двое пациентов скончались от COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 36 467 человек, умерли 705, еще 35 156 выздоровели, в том числе 59 — за последние сутки.

В настоящее время в медучреждениях региона находятся 606 кузбассовцев. Еще 1 488 остаются под наблюдением специалистов.