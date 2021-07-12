Врачи назвали основания для получения медотвода от вакцинации в России

Тяжелая аллергическая реакция – отек Квинке и анафилактический шок, который ранее уже проявлялся у человека после прививания, являются основанием для отказа от проведения какой-либо вакцинации, заявил Владимир Болибок. Однако при наличии пищевой аллергии ставить прививку разрешено поскольку, со слов медика, препарат от китайского вируса гипоаллергенный.

Вторым противопоказанием для вакцинации является проявившаяся ранее острая реакция организма на укол: долговременное повышение температуры тела или покраснение и отек (до 8 см) места, куда была введена инъекция.

Отказаться от вакцинации на определенное время следует тем, у кого обострение хронических заболеваний или наступила острая фаза инфекционных. Андрей Кондрахин отметил, что воздержаться от введения вакцины следует перенесшим COVID-19 за последние полгода или хирургическое вмешательство.

Также Кондрахин подчеркнул, что нужно в отдельности рассматривать каждый случай, особенно, если у пациент имеет в своей истории болезнии ревматоидный артрит или принимает гормоны, пишет РБК