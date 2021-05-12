Врачи назвали данные о территориях с 62 заразившимися COVID-19 в Кузбассе

Согласно актуальным данным на 11:00 12 мая, в течение прошедших суток диагноз "коронавирусная инфекция" получили еще 62 кузбассовца в 20 территориях области. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в областном центре, где заболел 21 человек.

— Кемерово - 21, Новокузнецк - 12, по 4 - Анжеро-Судженск и Осинники, Междуреченск - 3, по 2 - Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Юрга, по 1 - Белово, Калтан, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Беловский МР, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО, Топкинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Двое пациентов скончались от COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 35 920 человек, умерли 687, еще 34 610 выздоровели, в том числе 61 — за последние сутки.

В настоящее время в медучреждениях региона находятся 623 кузбассовцев. Еще 1 446 остаются под наблюдением специалистов.