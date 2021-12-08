Врачи извлекли из кемеровчанина опухоль диаметром 32 сантиметра

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Пожилой житель кузбасской столицы затягивал поход к врачам, в результате чего новообразование внутри него выросло до крупных размеров.

Кемеровчанин обратился к врачам летом 2020 года. Он сообщил, что год назад заметил увеличение своего живота, но при этом какого-либо дискомфорта не ощущал. Пойти в больницу он решил только после того, как увидел кровь в моче. Во время обследования выяснилось, что в забрюшинном пространстве пациента находится крупная опухоль. Врачи провели комбинированную операцию, в ходе которой удалили новообразование и правую почку, которая сдвинулась со своего места под воздействием опухоли.

– Тридцать два сантиметра в диаметре, более семи килограммов веса – таковы размеры огромной опухоли, которую онкологи отделения абдоминальной и торакальной онкологии удалили 71-летнему пациенту в ходе сложной операции, – рассказали в Онкологической службе Кузбасса.

Точный вид опухоли пока не определен. Отмечается, что пенсионер уже выписан домой и чувствует себя хорошо.

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