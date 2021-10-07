Врачи из Новокузнецка незаконно оставили детей-инвалидов без необходимой помощи

Как сообщается, в амбулаторно-поликлиническом подразделении медучреждения Орджоникидзевского района Новокузнецка наблюдается ребенок-инвалид. Он страдает от сахарного диабета первого типа и, согласно закону, должен был быть обеспечен ланцетами (инструмент, применяющийся для капиллярного забора крови - прим. ред.). Несмотря на это, сотрудник больницы необоснованно отказал в выдаче соответствующего рецепта.

Второй случай произошел в Заводском районе. Местная жительница, которая воспитывает ребенка-инвалида, обратилась в поликлинику для получения резервуара к инсулиновой помпе. Ранее она уже получала необходимое изделия, однако его оказалось недостаточно. В результате ей также отказались выписывать дополнительный рецепт.

По данным пресс-службы прокуратуры Кузбасса, в обоих случаях руководителям медицинских организаций было выписано представление об устранении нарушений закона. По итогу оба ребенка получили необходимую медпомощь.