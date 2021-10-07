Врачи из Новокузнецка незаконно оставили детей-инвалидов без необходимой помощи

0
Фото:  

Прокуратура Кузбасса сообщила о двух случаях отказа детям -инвалидам в предоставлении необходимых медицинских изделий. Оба инцидента зафиксированы в Новокузнецке.

Как сообщается, в амбулаторно-поликлиническом подразделении медучреждения Орджоникидзевского района Новокузнецка наблюдается ребенок-инвалид. Он страдает от сахарного диабета первого типа и, согласно закону, должен был быть обеспечен ланцетами (инструмент, применяющийся для капиллярного забора крови - прим. ред.). Несмотря на это, сотрудник больницы необоснованно отказал в выдаче соответствующего рецепта.


Второй случай произошел в Заводском районе. Местная жительница, которая воспитывает ребенка-инвалида, обратилась в поликлинику для получения резервуара к инсулиновой помпе. Ранее она уже получала необходимое изделия, однако его оказалось недостаточно. В результате ей также отказались выписывать дополнительный рецепт.


По данным пресс-службы прокуратуры Кузбасса, в обоих случаях руководителям медицинских организаций было выписано представление об устранении нарушений закона. По итогу оба ребенка получили необходимую медпомощь.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29823

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined