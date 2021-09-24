Врач предупредил россиян о рисках для здоровья с включением отопления

В беседе с журналистами медик отметил, что с началом отопительного сезона в помещениях резко падает относительная влажность воздуха, что может негативно сказаться на состоянии кожи и слизистых.

Как передает РИА "Новости" слова эксперта, вместо обычных показателей влажности воздуха в 45-60% они могут снизиться до 10-20% после подачи горячей воды в трубы, что может вызвать у человека синдром сухого глаза.

- Глаз краснеет, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, ощущение царапания глаза веком, корочки и "слипшиеся глаза" по утрам, - цитирует издание офтальмолога.

Кроме того, как отметил Хомяков, аналогичное состояние может наблюдаться и на слизистой оболочке носа, когда внутри него происходит формирование корок из-за возникновения слизи с неправильным составом, что приводит к кровотечениям и трудностям с дыханием.

Чтобы избежать таких последствий, врач порекомендовал нормализовать микроклимат в отапливаемом помещении, создав в нем температуру 21 градус выше нуля с относительной влажностью воздуха более 50%. Эксперт подчеркнул важность данных действий, если в доме находятся маленькие дети.