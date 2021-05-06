Врач предупредил россиян о популярной мошеннической схеме завлечения посетителей в частные медучреждения

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Представители частных компаний стали чаще обзванивать россиян, приглашая их на якобы бесплатное медобследование, чтобы заработать на «дополнительных» услугах. О сценарии работы недобросовестных организаций рассказал заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый в беседе с радио Sputnik.

Часто гражданам РФ начали поступать звонки от частных структур, которые эксперт назвал недобросовестными. В большинстве случаев, как пояснил Круглый, людей завлекают в такие медучреждения, чтобы «развести».

- Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет, - считает сенатор.

Однако, как отметил Круглый, существуют также и страховые представители, которые ведут свою деятельность, не выходя за рамки системы ОМС. Их наиглавнейшей задачей является привлечение людей на профилактические осмотры в поликлиники. Для этого они используют СМС-рассылку либо обзвон населения. К ним же, как отметил врач, следует относиться внимательно, а рассылка уведомлений от частных компаний, по его мнению, является обычным маркетинговым ходом.

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