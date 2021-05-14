Врач предложила бесплатно выдавать лекарства привитым от COVID-19 пенсионерам

Прошедшие вакцинацию от COVID-19 пенсионеры должны получать бесплатные медикаменты и
дополнительные медицинские услуги. Об этом заявила кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
– У нас есть население 65+ или 60+, у которых масса заболеваний. Для них стоит ввести дополнительное лабораторное тестирование, которое они точно никогда не сделают по программе госгарантий. Сегодня это возможно ввести за государственный счет для пожилых россиян, которые вакцинировались, – пояснила медик.
При этом в случае, если у пожилых граждан отсутствуют льготы, которые положены по федеральной или региональной программе, то для них также стоит ввести дополнительную льготу на ряд врачебных услуг, лекарственное обеспечение и витаминотерапию, передает URA.RU.
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