Врач назвала россиянам способ избежать осеннюю хандру

Простой способ побороть осеннюю хандру – это свет, заявила вице-президент международного общества "Стресс под контролем" и кандидат медицинских наук Ольга Котова. Она отметила, что людям не стоит экономить на электричестве и чаще пребывать в помещениях с хорошим освещением.

– Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека, –прокомментировала она в интервью радио Sputnik.

При этом врач предостерегла людей от долгого пребывания перед монитором компьютера вечером.

Поскольку экраны гаджетов излучают голубой свет, который при долгом воздействии может ухудшить качество сна и оказать негативное влияние на эмоциональное состояние пользователя.

С ее слов, осенью организм проходит процедуру сезонной перестройки и по этой причине необходимо не пренебрегать сном, поскольку отдых в холодный период особенно важен.