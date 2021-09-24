Врач назвала россиянам способ избежать осеннюю хандру

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Российский медик порекомендовала людям для избежания сезонно депрессии не экономить на электроэнергии осенью.

Простой способ побороть осеннюю хандру это свет, заявила вице-президент международного общества "Стресс под контролем" и кандидат медицинских наук Ольга Котова. Она отметила, что людям не стоит экономить на электричестве и чаще пребывать в помещениях с хорошим освещением.

– Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека, –прокомментировала она в интервью радио Sputnik.

При этом врач предостерегла людей от долгого пребывания перед монитором компьютера вечером.

Поскольку экраны гаджетов излучают голубой свет, который при долгом воздействии может ухудшить качество сна и оказать негативное влияние на эмоциональное состояние пользователя.


С ее слов, осенью организм проходит процедуру сезонной перестройки и по этой причине необходимо не пренебрегать сном, поскольку отдых в холодный период особенно важен.

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