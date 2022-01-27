Врач начала лечить от COVID-19 кузбассовца без положительного ПЦР-теста

Свое негодование мужчина выразил во время прямого эфира Минздрава, который состоялся в минувшую среду, 27 января, в Instagram. Интернет-пользователь отметил, что пришел к медику с симптомами недомогания, но без положительного результата ПЦР-теста, однако, врач самовольно выписала ему лечение от COVID-19, который, к слову, на момент обращения был не подтвержден.

– Если не поставлен диагноз, то от чего лечат? – задал вопрос кузбассовец.

В ответ первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина заявила, что все вирусные заболевания лечутся по одному принципу.

– Новая коронавирусная инфекция – это вирусное заболевание. Принцип лечения, как и для любого вирусного заболевания, – раннее начало противовирусной терапии. Не нужно дожидаться результатов ПЦР-диагностики, – заключила специалист.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в ходе традиционного брифинга кузбасского Минздрава, который транслировался в социальной сети, специалисты рассказали о заполненности коечного фонда для зараженных COVID-19 пациентов.