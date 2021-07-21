Врач из Кузбасса назвала сроки появления антител к COVID-19 после вакцинации

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Антитела после вакцинации от смертельного вируса COVID-19 вырабатываются не сразу после прививки, заявила главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.

Специалист отметила, что для приобретения иммунитета необходимо подождать определенный период после укола. По мнению врача, для получения иммунитета прошедшие вакцинацию граждане должны ориентироваться на срок в две недели.

В момент введения вакцинации защитного естественного уровня антител наработать невозможно. Для того, чтобы состоялся эффективный иммуногенез, необходимо время. Мы должны ориентироваться на примерны срок в 2 недели от последней вакцинации, заявила медик.

Кроме того, Кудашева обратила внимание горожан, что время, за которое организм выработает антитела, у каждого человека будет индивидуальным и зависеть от особенностей организма. По это причине необходимо соблюдать меры для защиты от коронавируса: носить маски и перчатки в течении двух недель после вакцинации.

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