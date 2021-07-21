Врач из Кузбасса назвала сроки появления антител к COVID-19 после вакцинации

Специалист отметила, что для приобретения иммунитета необходимо подождать определенный период после укола. По мнению врача, для получения иммунитета прошедшие вакцинацию граждане должны ориентироваться на срок в две недели.

– В момент введения вакцинации защитного естественного уровня антител наработать невозможно. Для того, чтобы состоялся эффективный иммуногенез, необходимо время. Мы должны ориентироваться на примерны срок в 2 недели от последней вакцинации, – заявила медик.

Кроме того, Кудашева обратила внимание горожан, что время, за которое организм выработает антитела, у каждого человека будет индивидуальным и зависеть от особенностей организма. По это причине необходимо соблюдать меры для защиты от коронавируса: носить маски и перчатки в течении двух недель после вакцинации.