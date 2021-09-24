Врач Гинзбург рассказал о пользе острой пищи в снятии головной боли

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Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил россиянам, что острая еда помогает в борьбе с мигренеподобной головной болью.

О неожиданной пользе острых продуктов медик рассказал в эфире передачи "О самом главном". По словам доктора медицинских наук, мигренеподобную головную боль может снять острая пища, которая повышает активность болевых рецепторов, передает "Лента.ru". К ней эксперт отнес в частности перец.

- То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах, - цитирует издание врача.

К мнению диетолога присоединился и ведущий программы Сергей Агапкин, который подчеркнул, что помогает такая острая еда, как чеснок, перец и имбирь, если человек испытывает затылочную мигрень или головную боль при невралгии тройничного нерва.

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