Возвращающиеся из Индии россияне будут сдавать тесты на COVID-19 в аэропортах

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Туристы, пребывающие домой из одной заграничной страны, будут обязаны сдавать тесты на наличие коронавируса. Проводить проверку будут в аэропортах страны. Об этом пишут "Интерфакс", ссылающиеся на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Таким образом, мероприятия начали проводить 27 апреля. Согласно информации издания, меры направлены на обеспечение безопасности граждан, пребывающих в авиагаванях. Тестирования на COVID-19 проводятся в экспресс-варианте.

- Мы это делаем и будем продолжать делать. Хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что это делать теперь необходимо, - пояснила глава надзорного ведомства.

Обусловлена мера, к которым прибегли власти, тем, что в Индии в последние дни наблюдается большой прирост новых случаев выявления COVID-19. Помимо того, 27 апреля было установлено, что новая мутация коронавируса, которая была выявлена в стране, и является причиной большой заразности штамма вируса. Помимо того, он имеет устойчивость к антителам тем, кто вакцинировался и переболел, отмечают "Лента.ру".

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