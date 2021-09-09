Возведение нового здания кемеровской налоговой близится к завершению

Уже в следующем году в кузбасской столице откроется здание инспекции ФНС на проспекте Октябрьском, о чем рассказал Единый заказчик в сфере строительства. В эксплуатацию объект планируется ввести во втором квартале 2022 года.

– В настоящее время строительство кровли завершено, фасадные работы завершены на 95%, – говорится в сообщении.

Общая площадь здания вместимостью 560 человек превышает 14 тысяч кв. м. Сейчас идут работы по подключению к наружным сетям электро-, теплоснабжения, водопровода, канализации и вертикальной планировки территории. До конца сентября планируется включить отопление и начать внутреннюю отделку.