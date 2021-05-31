Возродивший «МММ» мошенник заставил кузбасскую пенсионерку перевести ему почти полмиллиона рублей

К полицейским в кузбасском городе обратилась 64-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества: неизвестный обманным путем похитил у нее деньги.

Правоохранители начали разбираться по факту и выяснили, что накануне ей поступил звонок от неизвестного, который впоследствии представился сотрудником ликвидированной в 1997 году финансовой пирамиды – «МММ». В ходе дальнейшей беседы он сообщил, что ей полагается «компенсация», поскольку раньше она была вкладчицей организации. Однако для того, чтобы получить ее, ей необходимо оформить страховку.

Поверив в слова собеседника, она перевела на указанный им счет около 500 тысяч рублей. Однако в итоге выплату так и не получила, а сам собеседник перестал выходить на связь.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Звонившему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.