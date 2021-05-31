+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Возродивший «МММ» мошенник заставил кузбасскую пенсионерку перевести ему почти полмиллиона рублей

0
Фото:  

Звонок с предложением компенсации закончился для пожилой жительницы Прокопьевска крупными тратами. Аферист, убедив ее в своей лжи, заставил престарелую даму перечислить ему около 500 тысяч рублей.

К полицейским в кузбасском городе обратилась 64-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества: неизвестный обманным путем похитил у нее деньги.


Правоохранители начали разбираться по факту и выяснили, что накануне ей поступил звонок от неизвестного, который впоследствии представился сотрудником ликвидированной в 1997 году финансовой пирамиды – «МММ». В ходе дальнейшей беседы он сообщил, что ей полагается «компенсация», поскольку раньше она была вкладчицей организации. Однако для того, чтобы получить ее, ей необходимо оформить страховку.


Поверив в слова собеседника, она перевела на указанный им счет около 500 тысяч рублей. Однако в итоге выплату так и не получила, а сам собеседник перестал выходить на связь.


По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Звонившему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25569

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined