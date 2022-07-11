Возникший из-за неосторожности пожар уничтожил легковушку в Кузбассе

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Сгоревший автомобиль привлек внимание жителей Кемеровской области. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Накануне в социальных сетях появились фотографии обгоревшей машины, сделанные в Ленинске-Кузнецком. Судя по снимкам, легковушка обгорела почти полностью. Горожане заинтересовались тем, что произошло с транспортным средством.


Как рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кузбассу, днем 10 июля в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в автомобиле ВАЗ-2110. Прибывшие на улицу Лесопильную специалисты обнаружили, что машина горит открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и салон на всей площади. Пострадавших нет.


Предварительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.

Фото:  
Да!
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