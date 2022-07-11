Возникший из-за неосторожности пожар уничтожил легковушку в Кузбассе

Накануне в социальных сетях появились фотографии обгоревшей машины, сделанные в Ленинске-Кузнецком. Судя по снимкам, легковушка обгорела почти полностью. Горожане заинтересовались тем, что произошло с транспортным средством.

Как рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кузбассу, днем 10 июля в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в автомобиле ВАЗ-2110. Прибывшие на улицу Лесопильную специалисты обнаружили, что машина горит открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и салон на всей площади. Пострадавших нет.

Предварительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем.