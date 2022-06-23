Возникшая после прорыва трубы сырость в квартирах возмутила кемеровчан

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Жители одного из домов в Ленинском районе кузбасской столицы пожаловались на подтопление подвала.

Кемеровчане сообщили о проблеме в социальных сетях. По словам горожан, подвал дома №3б по улице Ворошилова оказался подтоплен водой, хлынувшей из прорвавшейся трубы. Жильцы дома отметили, что подобная ситуация якобы наблюдается уже несколько дней.

‒ ...вся вода сливается в подвал. <...> Мер никаких не принимается. Живем на первом этаже в квартире жуткая сырость, ‒ рассказали кемеровчане в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы порекомендовали горожанам обратиться в жилищную инспекцию. Корреспондент AVOKADO попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает указанный дом, однако связаться со специалистами так и не удалось.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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