Возникшая после прорыва трубы сырость в квартирах возмутила кемеровчан

Кемеровчане сообщили о проблеме в социальных сетях. По словам горожан, подвал дома №3б по улице Ворошилова оказался подтоплен водой, хлынувшей из прорвавшейся трубы. Жильцы дома отметили, что подобная ситуация якобы наблюдается уже несколько дней.

‒ ...вся вода сливается в подвал. <...> Мер никаких не принимается. Живем на первом этаже в квартире жуткая сырость, ‒ рассказали кемеровчане в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы порекомендовали горожанам обратиться в жилищную инспекцию. Корреспондент AVOKADO попытался связаться с управляющей компанией, которая обслуживает указанный дом, однако связаться со специалистами так и не удалось.