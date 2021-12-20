Возмущенные владельцы частных домов вышли на сход в Кемерове

Накануне, 19 декабря, в социальных сетях появились кадры с уличного собрания, которое провели жители частного сектора на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове. Они вынесли на обсуждение то, что мэр города Илья Середюк подписал постановление о массовом изъятии и сносе около 3 500 зданий. Однако владельцы домов заявили, что на деньги, которыми власти собираются компенсировать изъятие, нельзя купить достойное жилье.

– "Я не знаю, в какую квартиру можно вывезти все, что мы нажили за 30 лет", "Надо деньги нормальные, а не эти копейки давать, за которые мы ничего не купим, и дети наши будут на улице жить", – рассказали кемеровчане на собрании.

Местные жители отметили, что многие дома подлежащие сносу не являются ветхими. Кроме того, жители частного сектора выразили обеспокоенность здоровьем пенсионеров, которым предстоит внезапный переезд.

Напомним, что на ликвидацию домов вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев власти Кемерова потратят около двух миллиардов рублей.