Возможности реализации репродуктивной функции у пациентов с онкологической патологией

Организатор – Сибирский научно-образовательный центр и сеть медицинских центров "Красная горка". Мероприятие проходит при поддержке ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет", Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ).
На мероприятии врачи-эксперты медицинского центра "Красная горка" выступят с докладами, в которых расскажут о междисциплинарном ведении онкопациентов в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
Вице-спикеры круглого стола – Притчина Светлана Сергеевна, главный врач ООО "ЦОЗСР "Красная горка", аллерголог-иммунолог, член АДАИР, РААКИ, Тришкин Алексей Геннадьевич – заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий, акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, заведующий кафедрой новых репродуктивных технологий КемГУ, доцент, доктор медицинских наук.
На круглом столе будут затронуты самые актуальные темы:
- Сохранение репродуктивного потенциала у онкобольных.
Зуева Галина Павловна, зам. главного врача по лечебной работе "Красная горка на Южном", акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, руководитель отделения РАРЧ, доцент кафедры новых репродуктивных технологий КемГУ, кандидат медицинских наук.
- Взгляд онколога на возможность выполнения репродуктивной функции в программах ВРТ.
Вялова Ксения Владимировна, зам. главного врача по лечебной части ООО "ЦОЗСР "Красная горка", онколог, член Ассоциации онкологов России, член профессионального общества онкологов-химиотерапевтов.
- Рак эндометрия и беременность.
Корнева Ольга Владимировна, акушер-гинеколог, онколог-гинеколог, член Российского Общества Клинической Онкологии, член Ассоциации Онкологов России.
- Возможности сохранения материала при онкопатологии у мужчин.
Бушмакин Алексей Дмитриевич, и.о. заведующего отделением урологии ООО "ЦОЗСР "Красная горка", уролог, андролог, нефролог, ассистент кафедры новых репродуктивных технологий КемГУ.
Мероприятие подобного формата позволит в живом диалоге обсудить нюансы и сложности, с которыми практикующие врачи области онкологи, акушеры-гинекологи, урологи-андрологи сталкиваются ежедневно, и узнать об успешном опыте коллег в ведении онкопациентов и реализации их репродуктивной функции.
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