Возможности реализации репродуктивной функции у пациентов с онкологической патологией

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Обмен клиническим опытом и экспертными медицинскими знаниями, основанными на доказательной медицине и коллегиальном подходе для решения острых проблем в репродукции и онкологии, – главная цель проведения круглого стола "Возможности реализации репродуктивной функции у пациентов с онкологической патологией", который пройдет 8 июля 2022 года.

Организатор – Сибирский научно-образовательный центр и сеть медицинских центров "Красная горка". Мероприятие проходит при поддержке ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный университет", Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ).


На мероприятии врачи-эксперты медицинского центра "Красная горка" выступят с докладами, в которых расскажут о междисциплинарном ведении онкопациентов в программах вспомогательных репродуктивных технологий.


Вице-спикеры круглого стола – Притчина Светлана Сергеевна, главный врач ООО "ЦОЗСР "Красная горка", аллерголог-иммунолог, член АДАИР, РААКИ, Тришкин Алексей Геннадьевич – заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий, акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, заведующий кафедрой новых репродуктивных технологий КемГУ, доцент, доктор медицинских наук.


На круглом столе будут затронуты самые актуальные темы:

  • Сохранение репродуктивного потенциала у онкобольных.

Зуева Галина Павловна, зам. главного врача по лечебной работе "Красная горка на Южном", акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, руководитель отделения РАРЧ, доцент кафедры новых репродуктивных технологий КемГУ, кандидат медицинских наук.

  • Взгляд онколога на возможность выполнения репродуктивной функции в программах ВРТ.

Вялова Ксения Владимировна, зам. главного врача по лечебной части ООО "ЦОЗСР "Красная горка", онколог, член Ассоциации онкологов России, член профессионального общества онкологов-химиотерапевтов.

  • Рак эндометрия и беременность.

Корнева Ольга Владимировна, акушер-гинеколог, онколог-гинеколог, член Российского Общества Клинической Онкологии, член Ассоциации Онкологов России.

  • Возможности сохранения материала при онкопатологии у мужчин.

Бушмакин Алексей Дмитриевич, и.о. заведующего отделением урологии ООО "ЦОЗСР "Красная горка", уролог, андролог, нефролог, ассистент кафедры новых репродуктивных технологий КемГУ.

Мероприятие подобного формата позволит в живом диалоге обсудить нюансы и сложности, с которыми практикующие врачи области онкологи, акушеры-гинекологи, урологи-андрологи сталкиваются ежедневно, и узнать об успешном опыте коллег в ведении онкопациентов и реализации их репродуктивной функции.

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