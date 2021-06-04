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Возможность подключиться к газопроводу появится у жителей 15 тысяч домов в Кузбассе

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Около 15 тысяч семей в Кемеровской области будут обеспечены возможностью подключения к системе централизованного газоснабжения благодаря ее модернизации.

Рост охвата населения, как отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев, с доступом к централизованной системе газоснабжения будет увеличен в регионе по меньшей мере до 2025 года. Соглашение, в соответствии с которым горожане будут обеспечены возможностью подключения к газопроводу, уже было подписано с ПАО «Газпром».

– Реализация планов позволит в течение четырех лет газифицировать 15 тысяч домовладений и 88 котельных и предприятий, – приводят слова губернатора Кемеровской области в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, Цивилев также обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что именно доступность к газификации у населения является одним из важнейших направлений социально-экономической политики страны.


Глава региона добавил, что к текущему моменту Кузбасс является крупнейшим потребителем природного газа в Сибирском федеральном округе. Объем его потребления в области составляет более трех миллиардов кубометров в год. Однако при этом уровень газификации области составляет чуть более 2%.

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