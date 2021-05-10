Возгорание техники на Параде Победы в Кемерове прокомментировали военные

Причиной возгорания боевой техники, которая задымилась во время праздничного парада ко Дню Победы в Кемерове, стало короткое замыкание. Об этом военные сообщили "Тайге.инфо".

В гарнизоне уточнили, что водитель транспортного средства с помощью огнетушителя на месте ликвидировал последствия возгорания.

Ранее редакция Avokado сообщала, что в областном центре Кузбасса произошло возгорание автомобиля, который принимал участие в торжественном шествии. Об инциденте сообщили очевидцы, разместив запись с задымлением машины в Сети.