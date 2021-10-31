Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме в Новокузнецке

Сигнал о возгорании в многоэтажном доме на проспекте Авиаторов в Новокузнецке поступил в экстренные службы накануне днем. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что открытое огненное пламя охватило балкон на седьмом этаже строения, также слабое задымление наблюдалось в одном из подъездов здания.

– Еще до прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. , – прокомментировали в ведомстве.

Вскоре огонь ликвидировали. В результате пожара на площади четырех квадратных метров обгорели вещи и мебель б/у, а также пластиковый оконный блок. Всего к тушению были привлечены 14 человек и пять единицы техники.