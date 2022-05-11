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Возгорание на площади в 1 000 м² возникло в Рудничном бору Кемерова

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Пользователи Сети сообщили о пожаре в природном комплексе в кузбасской столице. Журналист AVOKADO выяснил подробности произошедшего.

Накануне, 11 мая, кемеровчане разместили в социальных сетях кадры, снятые в Сосновом бору. На камеру попал дым, поднимающийся над деревьями, расстилающийся по сухой траве огонь, а также техника экстренных служб.


Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где ему сообщили, что сигнал о возгорании сухой травы в бору поступил днем. На место выехала одна единица техники и четыре человека. Ликвидировать открытое горение удалось в 15:01.


Площадь пожара составила 1 000 м².


Напомним, что сейчас, по данным Кемеровского гидрометцентра, в регионе фиксируется высокая пожароопасность 4 класса, а в Промышленновском районе ‒ чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Кадры: ВКонтакте / Типичный Кузбасс

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