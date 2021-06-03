Воздух в Кузбассе прогрелся до 31,9°С

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Температура в Кемеровской области превысила 30°С. О погодном явлении сообщили специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Самыми теплыми прошедшие сутки оказались в поселке Усть-Кабарзы – именно там температура воздуха поднялась до отметки в +31,9°С. Аналогичная ситуация развернулась на территории всей области – столбики термометров превышали показатели +30°С по южным и северным районам региона. В Кемерове же показатель достиг 29,6°С, однако специалисты уточнили, что под воздействием прямых солнечных лучшей температура ощущалась выше, чем она была на самом деле.


Тем не менее, в ближайшие дни температура в регионе понизится. Ожидаются также дожди и грозы с усилением ветра. Тенденция продолжится до последнего выходного – воскресенья. В этот день в регион вновь придет летняя погода.


Ранее мы сообщали о том, как прогноз на ближайшие дни в Кузбассе дали метеорологи. Узнать о погоде подробнее вы можете в соответствующей публикации на нашем сайте..

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