Воздух в Кузбассе прогрелся до 31,9°С

Самыми теплыми прошедшие сутки оказались в поселке Усть-Кабарзы – именно там температура воздуха поднялась до отметки в +31,9°С. Аналогичная ситуация развернулась на территории всей области – столбики термометров превышали показатели +30°С по южным и северным районам региона. В Кемерове же показатель достиг 29,6°С, однако специалисты уточнили, что под воздействием прямых солнечных лучшей температура ощущалась выше, чем она была на самом деле.

Тем не менее, в ближайшие дни температура в регионе понизится. Ожидаются также дожди и грозы с усилением ветра. Тенденция продолжится до последнего выходного – воскресенья. В этот день в регион вновь придет летняя погода.

Ранее мы сообщали о том, как прогноз на ближайшие дни в Кузбассе дали метеорологи. Узнать о погоде подробнее вы можете в соответствующей публикации на нашем сайте..