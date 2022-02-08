Воздух Кузбасса в январе наполнялся пылью и опасными газами

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Специалисты рассказали о вредных примесях, которые присутствовали в атмосферном воздухе Кемеровской области в прошлом месяце.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в январе 2022 года на территории трех крупнейших городов Кузбасса фиксировалось загрязнение воздуха. Так, в Кировском районе областной столицы наблюдалось повышенное содержание пыли в атмосфере: 1,2 предельно допустимой концентрации (далее ‒ ПДК). Жители Рудничного района в Кемерове дышали воздухом с примесью оксида углерода в 1,0 ПДК. Воздух Рудничного района Прокопьевска был загрязнен пылью на 1,2 ПДК.


Степень загрязненности воздуха в Новокузнецке оказалась более высокой. В Центральном районе присутствовал фтористый водород в концентрации 3,9 ПДК, а также оксид азота в 1,9 ПДК.


В Куйбышевском районе южной столицы Кузбасса отмечалось наличие в атмосфере:

  • 4,6 ПДК сероводорода;
  • 2,7 ПДК взвешенных частиц РМ 2,5;
  • 1,5 ПДК оксида углерода.

Напомним, что накануне Новокузнецк обогнал Москву по степени загрязненности воздуха. На момент публикации данной новости в трех крупнейших городах Кузбасса действует режим "черного неба". Синоптики рассказали о погодных условиях в регионе на ближайшие несколько дней.

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