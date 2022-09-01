Возбужденные олени запели в Кузбассе

С сентября по ноябрь у благородных оленей, обитающих на территории Кузбасса, будет длиться брачный период. Рога маралов приобрели боевой вид для отражения атак соперников. Как рассказали в пресс-службе заповедника "Кузнецкий Алатау", самцы в схватке пытаются как бы посадить противника на землю. Однако поединку предшествует своеобразное состязание в пении.

В период гона самцы маралов издают тонкие протяжные звуки, причем молодые быки "поют" более тонко, а старые олени заканчивают рев коротким рявканьем. С помощью этих звуков, раздающихся на несколько километров, животные привлекают самок, а также показывают свою готовность к схватке с соперником. Как отмечают специалисты, только по реву можно определить, насколько силен и опытен самец.

На территории заповедника живут два брата-марала ‒ Малыш и Буян, родившиеся в экоцентре. Пока пары у этих оленей нет.