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Возбужденные олени запели в Кузбассе

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Брачный период начался у маралов в Кемеровской области.

С сентября по ноябрь у благородных оленей, обитающих на территории Кузбасса, будет длиться брачный период. Рога маралов приобрели боевой вид для отражения атак соперников. Как рассказали в пресс-службе заповедника "Кузнецкий Алатау", самцы в схватке пытаются как бы посадить противника на землю. Однако поединку предшествует своеобразное состязание в пении.


В период гона самцы маралов издают тонкие протяжные звуки, причем молодые быки "поют" более тонко, а старые олени заканчивают рев коротким рявканьем. С помощью этих звуков, раздающихся на несколько километров, животные привлекают самок, а также показывают свою готовность к схватке с соперником. Как отмечают специалисты, только по реву можно определить, насколько силен и опытен самец.


На территории заповедника живут два брата-марала ‒ Малыш и Буян, родившиеся в экоцентре. Пока пары у этих оленей нет.

Видео: YouTube / Кузнецкий Алатау

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