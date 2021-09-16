ВОЗ приостановила одобрение вакцины "Спутник V"

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Представитель Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) сообщил о приостановке процедуры до проведения новой инспекции на заводе производителя.

Доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что вопрос одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса "Спутник V" остается открытым. По словам специалиста, это связано с необходимостью провести новую инспекцию на заводе, производящем вакцину.

‒ Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства, - приводит слова Барбоса РИА Новости.

Сообщается, что процесс одобрения российской вакцины будет продолжен после устранения выявленных комиссией недочетов.

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