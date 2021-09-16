Доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что вопрос одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса "Спутник V" остается открытым. По словам специалиста, это связано с необходимостью провести новую инспекцию на заводе, производящем вакцину.

‒ Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства, - приводит слова Барбоса РИА Новости.

Сообщается, что процесс одобрения российской вакцины будет продолжен после устранения выявленных комиссией недочетов.