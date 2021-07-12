Вой сирен раздастся в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса прозвучат сирены. Таким образом будет проверяться региональная автоматизированная система централизованного оповещения.

14 июля в Новокузнецке пройдет плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения местного населения. Вой сирен горожане смогут услышать с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в Управлении по защите населения и территории.


В Заводском и Новоильинском районах тесты будут проведены в предстоящий четверг, 15 июля, с 10:00 до 14:00.


Отмечается, что прерывистое звучание означает "Внимание всем". В случае возникновения ЧС после сирен сообщается информация о порядке действий по радио и телевидению. Горожан просят сохранять спокойствие при проверке.

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